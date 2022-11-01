Жительница Свердловской области избила мальчика на детской площадке | 360°

Происшествия 01 ноября 2022, 16:31 Жительница Свердловской области избила мальчика на детской площадке

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В Свердловской области суд вынес наказание местной жительнице, которая избила мальчика на детской площадке. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

Обвиняемая посчитала мальчика участником драки и несколько раз ударила его по голове и лицу. У ребенка после избиения появились головные боли и фобии.

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«В пользу мальчика в лице его мамы была взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства.

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С обвиняемой также взыскали расходы на лечение пострадавшего — 804 рубля, и расходы на оплату услуг представителя — 22 тысячи рублей.