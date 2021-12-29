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    29 декабря 2021, 18:43

    Жительница Ставрополья отдала брокеру-мошеннику 800 тыс рублей

    Редакция сайта 360

    Жительница Ставропольского края доверилась обещаниям лжеброкера о хорошем заработке и потеряла крупную сумму денег. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на региональное МВД.

    40-летняя женщина из села Труновское нашла в интернете объявление о дополнительном заработке. Она проследовала по ссылке на сайт и оставила там информацию о себе.

    Затем ей позвонила девушка, представившаяся сотрудницей брокерской компании. Она убедила потерпевшую заняться инвестированием и перечислить 800 тысяч рублей на определенный счет.

    Спустя некоторое время женщина осознала, что ее обманули, и написала заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители ищут подозреваемых.