Жительница Ставрополья отдала брокеру-мошеннику 800 тыс рублей

Жительница Ставропольского края доверилась обещаниям лжеброкера о хорошем заработке и потеряла крупную сумму денег. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на региональное МВД.

40-летняя женщина из села Труновское нашла в интернете объявление о дополнительном заработке. Она проследовала по ссылке на сайт и оставила там информацию о себе.

Затем ей позвонила девушка, представившаяся сотрудницей брокерской компании. Она убедила потерпевшую заняться инвестированием и перечислить 800 тысяч рублей на определенный счет.

Спустя некоторое время женщина осознала, что ее обманули, и написала заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители ищут подозреваемых.