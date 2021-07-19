Жительница США попросила снайпера убить возлюбленную своего бывшего мужа

Инцидент произошел в штате Колорадо в США. Адвокат по защите прав животных Дженнифер Эмми обратилась к снайперу с необычным запросом. Женщина попросила его совершить убийство возлюбленной своего бывшего мужа, рассказал Fox News.

«43-летняя Дженнифер Эмми обвиняется в подстрекательстве к совершению убийства, попытке повлиять на судью, нарушении залога, попытке отомстить свидетелю и преследовании», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в прошлом Эмми вела себя агрессивно. В том числе негативное поведение отслеживалось и по отношению к детям. Ее бывший муж добавил, что боится за свою жизнь и жизнь своей девушки. Об этом написала «Газета.ru».

В материалах дела также сообщается, что в январе 2020 года Эмми приставляла нож к шее бывшего мужа, когда он держал одного из детей. Адвокат признала себя виновной по нескольким обвинениям.