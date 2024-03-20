Происшествия 20 марта 2024, 10:06 Жительница Сочи оформила на знакомых кредиты на девять миллионов и потратила их Shot: в Сочи женщина набрала кредитов на друзей на 9 млн руб и пошла их тратить Freepik

Читать 360tv в

В Сочи местная жительница решила обогатиться за счет своих друзей. Она оформила на них кредиты на девять миллионов рублей и потратила деньги, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания 42-летняя безработная убедила приятелей в том, что заработала на онлайн-бирже крупную сумму, но не может вывести средства, так как ее счета почему-то заблокировали.

Реклама

Женщина попросила друзей воспользоваться их банковскими приложениями. Согласившись, знакомые передавали телефон ей в руки. Та сразу же оформила кредиты, а позже перевела деньги на свой счет.

Shot уточнил, что жертвами мошенницы стали ее подруга и двое приятелей. Теперь они должны банку в общей сложности девять миллионов рублей.

Подозреваемую задержала полиция. Против нее возбудили уголовное дело за хищение денег с банковских счетов.

На Камчатке мать с дочерью заподозрили в мошенничестве на 900 тысяч рублей. Предположительно, они получили пособия на несуществующего ребенка.