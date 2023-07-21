Эксклюзив 21 июля 2023, 12:02 Жительница сгоревшей квартиры на Дмитровском шоссе в Москве рассказала, как спаслись от огня ее дети Жительница сгоревшей квартиры на Дмитровском шоссе рассказала о спасении детей из огня

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Жительница сгоревшей квартиры в многоэтажке на Дмитровском шоссе рассказала о спасении своих детей из огня. Своей историей она поделилась с корреспондентом «360».

По словам женщины, утром она вышла выбросить мусор и затем услышала пожарную сигнализацию в подъезде, но решила, что задымление произошло в другой части дома. Когда она открыла дверь в свою квартиру, оттуда повалил дым.

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«Когда я открыла дверь в квартиру, ничего не было видно, отец выбежал из квартиры, я забежала в нее, где дальняя комната, вытащила младшего, а у старшего заклинило дверь в комнате, или он не видел ничего. Он высунулся в окно, его спасали пожарные через окно. Он хотел прыгать», — поделилась пострадавшая.

Она добавила, что успела выбежать из дома в ночной рубашке, оба ее ребенка находятся в Филатовской больнице, младший отделался небольшим ожогом, о состоянии старшего мать пока ничего не знает.

О возгорании на Дмитровском шоссе стало известно этим утром. Как сообщили экстренные службы, задымление распространилось на четыре этажа вверх, огонь удалось локализовать, с девятого этажа здания спасли четырех человек. С двенадцатого этажа эвакуировали еще пятерых. Пострадали шесть человек, трое из них — дети.