Жительница Севастополя брызнула из баллончика ребенку в лицо

Женщина начала распылять баллончик в лицо одному из детей на детской площадке. Причиной стал конфликт из-за собаки ребенка. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства.

«По данному факту проводится проверка», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы управления МВД России по Севастополю.

Как писали очевидцы в соцсетях, мальчик гулял на детской площадке со своей собакой. В какой-то момент женщина начала требовать, чтобы ребенок ушел. Она пыталась толкнуть его, а затем взяла питомца за ошейник и подняла. Мальчик начал защищать хвостатого, пытаясь ударить обидчицу, пишет «Газета.ru».

В итоге одна из присутствующих брызнула в ребенка из баллончика. Сначала тот прикрывал лицо руками, но потом сам ушел с детской площадки.