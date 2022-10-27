Жительница села в Туапсе перекинула грудничка через балкон | 360°

Эксклюзив 27 октября 2022, 17:08 Жительница села в Туапсе перекинула грудничка через балкон Сын жительницы Туапсе: мать не первый раз рискует жизнью ребенка РИА "Новости"

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В селе Агой в Туапсе женщина перекинула грудного ребенка через балкон на седьмом этаже и некоторое время удерживала на высоте. Ее сын сообщил «360», что это уже не первый подобный инцидент.

На кадрах, распространенных в Сети, женщина держала ребенка за руку и ногу, перевесив грудничка через балкон. Рядом с матерью стояла маленькая девочка. Она пыталась забрать малыша. Местная жительница вырывалась из рук девочки, опасно раскачивая грудничка. На фоне происходящего раздавались крики ребенка.

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В ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что информация об угрозе опасности грудничку поступила в дежурную часть. На место прибыли сотрудники полиции.

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«В настоящее время ребенка передали бабушке, жизни и здоровью ничего не угрожает. На месте с женщиной работают полицейские, после чего ее направят в медицинское учреждение для прохождения обследования», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Сын женщины заявил «360», что это уже не первый случай опасного поведения матери. Он рассказал, что находится с братом у бабушки.

«Да, такое уже было. <…> Я у бабушки, сейчас нас будут допрашивать», — сообщил подросток.

По данным РЕН ТВ, женщина могла быть в состоянии опьянения.