Происшествия 18 сентября 2023, 18:11 Жительница села Каменский Хутор в Брянской области пострадала из-за обстрела ВСУ Богомаз: женщина попала в больницу в результате обстрела ВСУ Брянской области Pxhere

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ВСУ в очередной раз обстреляли Брянскую область. На этот раз под огнем оказалось село Каменский Хутор в Климовском районе. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз, в результате атаки пострадала местная жительница.

«Украинские террористы обстреляли село Каменский Хутор Климовского района. В результате обстрела снаряд попал в жилой дом, пострадала жительница села 1941 года рождения», — написал он.

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Женщину доставили в районную больницу. Сейчас врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия в настоящий момент работают экстренные службы.

Ранее днем украинские военные атаковали село Лемешовка Севского района, напомнил RT. Повреждения получили хозпостройки, зерносушильный комплекс и трансформатор сельскохозяйственного предприятия. Обошлось без пострадавших.