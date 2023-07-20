Происшествия 20 июля 2023, 15:51 Жительница Саратовской области убила сожителя на фоне ревности

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В Саратовской области правоохранители расследуют убийство 42-летнего местного жителя, тело которого нашли в квартире одного из многоквартирных домов. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на следственное управление СК России по региону.

По предварительным данным, женщина нанесла сожителю колото-резаную рану на фоне ревности. Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, она решила вызвать скорую помощь.

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В отношении подозреваемой заведено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности.