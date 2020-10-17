По его словам, девочки находятся в больнице в тяжелом состоянии. Юрин также уточнил, что есть две версии произошедшего. Согласно первой, дети выпали из окна случайно. Во второй версии их вытолкнула из окна мать.

В СК заявили, что женщина выбросила девочек из окна. По их данным, женщина сделала это умышленно. На нее завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух малолетних лиц».

Следователи сейчас осматривают место происшествия. Их работу контролирует руководитель следственного управления Анатолий Говорунов.

Подозреваемую задержали. Она находится в медицинском учреждении под охраной полицейских.