04 декабря 2020, 14:07
Жительница Санкт-Петербурга выпала из окна жилого дома
В пятницу, 4 декабря, женщина выпала из окна жилого дома в Санкт-Петербурге, информирует ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что местная жительница упала примерно в 11:00. В настоящий момент выясняются подробности и детали произошедшего.
В этот же день в Новой Москве выпал из окна маленький ребенок. Очевидцы уверяют, что его выбросила подруга матери. На место уже выехали сотрудники правоохранительных органов и медики.