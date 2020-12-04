Жительница Санкт-Петербурга выпала из окна жилого дома

Уточняется, что местная жительница упала примерно в 11:00. В настоящий момент выясняются подробности и детали произошедшего.

В этот же день в Новой Москве выпал из окна маленький ребенок. Очевидцы уверяют, что его выбросила подруга матери. На место уже выехали сотрудники правоохранительных органов и медики.