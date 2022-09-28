Жительница Санкт-Петербурга пострадала во время пожара | 360°

Происшествия 28 сентября 2022, 22:27 Поделиться Telegram

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Viber Жительница Санкт-Петербурга пострадала во время пожара

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Серьезный пожар произошел в Невском районе Санкт-Петербурга. В доме на улице Бабушкина загорелась трехкомнатная квартира. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

Информация о пожаре поступила 28 сентября. Пламя охватило площадь в шесть квадратных метров. Прибывшие на место специалисты ликвидировали возгорание.

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Жительница квартиры получила травмы. Ее доставили в медицинское учреждение.

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«К ликвидации пожара привлекалось от МЧС три единицы техники и 15 человек личного состава», — отметили в ведомстве.

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