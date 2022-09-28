Жительница Санкт-Петербурга пострадала во время пожара | 360°

Все новости

Общество

28 сентября 2022, 23:28

Размер материнского капитала проиндексируют в России

Спецоперация

28 сентября 2022, 23:25

Главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли в Москву

Реклама

Мир

28 сентября 2022, 23:04

Эрдоган запланировал созвониться с Путиным 29 сентября

Власть

28 сентября 2022, 23:03

Киевский режим и его кураторы несут ответственность за гибель мирных жителей в Донбассе — МИД

Мир

28 сентября 2022, 22:51

США пообещали противодействовать воссоединению освобожденных территорий с Россией

Мир

28 сентября 2022, 22:45

США решили поддержать расследование диверсии на трубопроводах «Северный поток»

Власть

28 сентября 2022, 22:42

Кириенко рассказал о пути преодоления антироссийских санкций

Мир

28 сентября 2022, 22:37

ЕС захотел ввести санкции против Расторгуева, Дугина и Лушникова

Спецоперация

28 сентября 2022, 22:30

Украинским спецслужбам нужны данные о мобилизованных. Их используют для шантажа и запугивания родных

Происшествия

28 сентября 2022, 22:27

Жительница Санкт-Петербурга пострадала во время пожара

Читать 360tv в

Серьезный пожар произошел в Невском районе Санкт-Петербурга. В доме на улице Бабушкина загорелась трехкомнатная квартира. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

Информация о пожаре поступила 28 сентября. Пламя охватило площадь в шесть квадратных метров. Прибывшие на место специалисты ликвидировали возгорание.

Реклама

Жительница квартиры получила травмы. Ее доставили в медицинское учреждение.

Реклама

«К ликвидации пожара привлекалось от МЧС три единицы техники и 15 человек личного состава», — отметили в ведомстве.

Пожары

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама