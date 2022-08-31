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    31 августа 2022, 00:13

    Жительница Санкт-Петербурга бросила полуторагодовалую дочь на улице

    Арина Бобкова

    В Санкт-Петербурге женщина оставила полуторагодовалую дочь на улице. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

    Девочку нашли 27 августа в коляске неподалеку от дома № 82 на улице Маршала Казакова. Взрослых по близости не было. Ребенка доставили в медицинское учреждение.