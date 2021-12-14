Жительница Самары умерла на автобусной остановке

В Самаре накануне вечером на трамвайной остановке между Московским шоссе и улицей Ташкентской умерла женщина. Об этом написало издание 63.ru.

По словам очевидцев, женщине стало плохо еще в вагоне. Она вышла на остановке рядом с областной клинической больницей им. В. Д. Середавина. Находившиеся рядом люди вызвали для нее скорую помощь, однако до приезда машины женщина скончалась, написал «Царьград».

Причина смерти местной жительницы будет установлена после экспертизы.