Жительница Сахалина взяла на себя вину, чтобы выгородить сына

По данным информагентства, авария произошла восьмого апреля. Водитель Toyota Mark II не справился с управлением и выехал на встречку, где и столкнулся с Suzuki. 56-летний мужчина, сидевший за рулем второго авто, скончался на месте.

Отмечается, что обман женщины, хотевшей выгородить сына, не удался. Молодой человек может провести следующие пять лет за решеткой.