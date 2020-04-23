23 апреля 2020, 18:02
Жительница Сахалина взяла на себя вину, чтобы выгородить сына
В Южно-Сахалинске 21-летний водитель стал виновником ДТП, в результате которого погиб человек. Мать автомобилиста взяла вину на себя, чтобы защитить сына. Об этом сообщило ИА Nation News.
По данным информагентства, авария произошла восьмого апреля. Водитель Toyota Mark II не справился с управлением и выехал на встречку, где и столкнулся с Suzuki. 56-летний мужчина, сидевший за рулем второго авто, скончался на месте.
Отмечается, что обман женщины, хотевшей выгородить сына, не удался. Молодой человек может провести следующие пять лет за решеткой.