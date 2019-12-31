Врачи сожгли пациентку заживо во время операции

66-летней румынке должны были удалить раковую опухоль поджелудочной железы.

В ходе операции хирург пользовался электроскальпелем, который продезинфицировали спиртосодержащей жидкостью. Неожиданно во время операции пациентка загорелась.

Женщина получила ожоги 40% тела, а спустя неделю скончалась.

Румынские власти проводят проверку обстоятельств случившегося.

По словам родственников погибшей, долгое время медики скрывали от них произошедшее.