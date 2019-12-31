    31 декабря 2019, 04:14

    Врачи сожгли пациентку заживо во время операции

    Ирина Нагайникова

    В одной из клиник Бухареста во время операции загорелась пациентка. Спустя неделю она умерла от полученных ожогов, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на BBC.
    Врачи сожгли пациентку заживо во время операции

    66-летней румынке должны были удалить раковую опухоль поджелудочной железы.

    В ходе операции хирург пользовался электроскальпелем, который продезинфицировали спиртосодержащей жидкостью. Неожиданно во время операции пациентка загорелась.

    Женщина получила ожоги 40% тела, а спустя неделю скончалась.

    Румынские власти проводят проверку обстоятельств случившегося.

    По словам родственников погибшей, долгое время медики скрывали от них произошедшее.