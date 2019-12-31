31 декабря 2019, 04:14
Врачи сожгли пациентку заживо во время операции
В одной из клиник Бухареста во время операции загорелась пациентка. Спустя неделю она умерла от полученных ожогов, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на BBC.
66-летней румынке должны были удалить раковую опухоль поджелудочной железы.
В ходе операции хирург пользовался электроскальпелем, который продезинфицировали спиртосодержащей жидкостью. Неожиданно во время операции пациентка загорелась.
Женщина получила ожоги 40% тела, а спустя неделю скончалась.
Румынские власти проводят проверку обстоятельств случившегося.
По словам родственников погибшей, долгое время медики скрывали от них произошедшее.