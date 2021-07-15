Жительница Ростовской области сняла свою маленькую дочь в порно

В Ростовской области задержали 27-летнюю жительницу поселка Новотроицкое, которая сняла порнографический ролик с участием своей шестилетней дочери. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru.

По данным издания, женщина сняла видео по заказу пожилого мужчины. Он хотел получить ролик с сексуальным насилием в отношении малолетней. По версии следствия, за материальное вознаграждение женщина совершила «иные действия сексуального характера» в отношении ребенка и запечатлела весь процесс на камеру. Правоохранители поймали и ее, и заказчика.