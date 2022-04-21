Жительница Ростовской области пять дней проходила с застрявшей в горле костью из шашлыка

Жительница Ростовской области чуть не погибла, проглотив кусок шашлыка. Крупная кость застряла у нее в горле, так она прожила пять дней, прежде чем обратилась к врачу, написал kp.ru.

По совету знакомых женщина выпила стакан растительного масла, в надежде, что кость выскользнет сама. Однако через два дня у нее начало болеть горло и распухла шея. Тогда женщина обратилась к врачу. Кость размером 2,5 сантиметра пришлось извлекать с помощью эндоскопа, при этом пострадавшей установили трахеостому, чтобы она могла дышать.