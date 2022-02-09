Жительница Ростова ушла от столкновения с ВАЗом и врезалась в электроопору

ДТП произошло в Ростове-на-Дону в переулке Днепровском. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Ростовской области.

Молодой водитель ВАЗ-21093 решил повернуть налево. Женщина за рулем BMW, чтобы избежать столкновения, направила автомобиль на железную опору линии электропередачи. В результате водительница получила травмы различной степени тяжести, ее госпитализировали. На данный момент полицейские выясняют обстоятельства случившегося.