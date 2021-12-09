Жительница Ростова-на-Дону погибла во время пожара в частном доме

Пожар произошел накануне на территории садоводческого товарищества «Виноградарь» в переулке Прибрежном, 14 в Ростове-на-Дону. Находившаяся в доме 89-летняя женщина погибла в результате отравления продуктами горения. Об этом написал «Царьград».

По данным МЧС РФ по Ростовской области, сигнал о пожаре поступил диспетчеру накануне в 10:15. Прибывшие на место спасатели смогли локализовать огонь к 11:30, а полностью ликвидировать к 11:38.

О том, что именно стало причиной пожара, не сообщается. В тушении участвовали 16 сотрудников МЧС и пять единиц спецтехники. Огонь успел охватить 80 квадратных метров жилого помещения.