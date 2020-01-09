Жительница Ростова-на-Дону дважды попала под колеса и осталась жива

По данным издания, первый раз на женщину наехал автомобиль Hyundai Solaris. После этого с ним столкнулась другая машина Volkswagen Tiguan, которая также наехала на сбитую женщину. Пострадавшую с травмами доставили в больницу. Сотрудники ГИБДД отмечают, что рядом с местом ДТП был пешеходный переход.