Происшествия 03 сентября 2023, 11:18 Жительница Реутова лишилась BMW, отдав машину в руки мошенника Shot: в Подмосковье мошенник представился мастером автосервиса и угнал BMW Unsplash

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В Подмосковье женщина лишилась BMW Х5, решив сдать иномарку в автосервис. Отвезти машину мастеру она попросила своего молодого человека. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

О пропаже BMW Х5 правоохранителям заявила жительница Реутова. Девушка работает в строительной компании. В день произошедшего задач было слишком много, поэтому она попросила парня отогнать ее машину на ТО.

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Молодой человек направился в автосервис «Эдельвейс», находящийся в Подольске. Однако с самим мастером они договорились встретиться у Щербинского кладбища.

Представившийся автомехаником мужчина забрал авто и уехал. Позже пара начала волноваться и попыталась связаться с незнакомцем, однако его номер был уже вне зоны доступа.

Установленные на трассе М4 «Дон» камеры зафиксировали пропавшую BMW, которая направлялась в сторону Тульской области.

Правоохранители начали устанавливать личность предполагаемого мошенника. Молодого человека также проверили.

Полиция выяснила несколько странных обстоятельств. Мужчина переехал в Московскую область с Алтая, где ранее неоднократно был судим по статьям о грабеже, мошенничестве, а также присвоении и растрате. По неизвестным причинам он сменил фамилию. В самом Подмосковье молодой человек работает заместителем председателя сельхозкооператива.

Ранее в Выборгском районе Санкт-Петербурга неизвестный угнал легковой автомобиль, после чего устроил ДТП с участием нескольких машин. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.