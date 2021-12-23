Жительница Приморья протаранила на машине витрину магазина

В Уссурийске машина въехала в витрину супермаркета, находящегося на улице Горького. В ситуации разбираются сотрудники Госавтоинспекции и полиции.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, к настоящему времени установлено, что во время маневра на парковке рядом с супермаркетом водитель Toyota Passo потеряла управление и въехала в витрину, повредив автоматические двери, пишет zr.media.

В результате аварии пострадала сама 57-летняя женщина, управлявшая машиной. К месту ЧП прибыла бригада скорой помощи. Медики выявили у нее ушиб спинки носа.

В Госавтоинспекции женщина объяснила случившееся тем, что спутала педали тормоза и газа.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят административное расследование, а владельцы торговой точки подсчитывают убытки. Виновнице аварии теперь грозит не только штраф — ей также придется возместить материальный урон, причиненный владельцу магазина.