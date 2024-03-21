Происшествия 21 марта 2024, 16:26 Жительница Прикамья с поддельными водительскими правами попала под уголовное дело

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В Прикамье правоохранители завели уголовное дело на 21-летнюю девушку, которая пользовалась водительскими правами, купленными в интернете. Об этом написал сайт properm.ru.

Сообщается, что девушка не смогла сдать экзамены на получение водительских прав и решила приобрести подложный документ незаконным способом. Во время остановки автомобиля водитель предъявила госавтоинспекторам документ, который числится за другим владельцем.

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Расследование дела продолжается.