21 марта 2024, 16:26
Жительница Прикамья с поддельными водительскими правами попала под уголовное дело
В Прикамье правоохранители завели уголовное дело на 21-летнюю девушку, которая пользовалась водительскими правами, купленными в интернете. Об этом написал сайт properm.ru.
Сообщается, что девушка не смогла сдать экзамены на получение водительских прав и решила приобрести подложный документ незаконным способом. Во время остановки автомобиля водитель предъявила госавтоинспекторам документ, который числится за другим владельцем.
Реклама
Расследование дела продолжается.
Пермский край
Уголовное дело
Реклама
Реклама