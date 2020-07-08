Жительница Приангарья случайно получила добычу мошенников и отказалась возвращать

Когда мошенники поняли свою ошибку, они связались с женщиной, но та отказалась с ними разговаривать.

Выйти на мошенников удалось через пострадавшего. Доверчивый мужчина поверил, что ему действительно звонят из банка, и перевел на продиктованный мошенниками счет 13 тысяч рублей. Именно эти деньги и поступили жительнице Шелехова.

Обрадованная неожиданной прибавкой на банковском счете, она перевела деньги мужу, чтобы он погасил очередной платеж по ипотеке. В этот самый момент ей и позвонили злоумышленники с просьбой вернуть им деньги. Однако женщина поняла, с кем разговаривает, положила трубку и перестала отвечать на их звонки.

После вмешательства сотрудников полиции деньги удалось вернуть пострадавшему, а против телефонных мошенников завели уголовное дело.