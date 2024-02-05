Важное 05 февраля 2024, 11:47 Жительница поселка Теткино получила травмы при обстреле со стороны Украины Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Теткино, женщина получила ранение

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Украинские военные обстреляли Глушковский район Курской области. Пострадала жительница поселка Теткино, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Поселок Теткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Всего насчитали пять прилетов», — сообщил он.

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Местная жительница, по информации Романа Старовойта, получила осколочное ранение. Ее увезли в Глушковскую центральную райбольницу.

Силы ПВО за ночь сбили четыре беспилотника над Брянской областью. Их засекли над Выгоничским районом, никто не пострадал. Украинские военные несколько раз обстреляли Никитовский район Горловки, Киевский и Петровский районы Донецка. К утру выпустили не менее 13 артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.

Крупный удар нанесли 3 февраля по Лисичанску. Здание пекарни атаковали реактивными снарядами системы HIMARS. Очевидцы рассказали «Известиям», что не сразу поняли, как произошла атака. Из-под завалов спасли 10 человек, погибли 28 мирных жителей.