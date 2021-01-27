Жительница Подмосковья застряла в стене парковки на 4 этаже. Видео

Жительница Долгопрудного не справилась с управлением и пробила стену паркинга. Если бы она не затормозила вовремя, могла бы вылететь на автомобиле с четвертого этажа здания.

Очевидцы выложили в Сеть видео происшествия. На кадрах видно, как передняя часть автомобиля свисает с четвертого этажа парковки.

Известно, что за рулем автомобиля была женщина.

Специалистам предстоит выяснить не только причину, по которой женщина не справилась с управлением автомобиля, но и качество построенной парковки.

Ранее в Московской области произошло страшное ДТП, в результате которого погибли три человека, еще шести потребовалась медицинская помощь. Как сообщала Газета.ru, микроавтобус с пассажирами на полном ходу врезался в припаркованный грузовик