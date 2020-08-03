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    03 августа 2020, 20:52

    Жительница Подмосковья рассказала, как рабочие спасли ее с ребенком от стаи собак

    Арина Гудилова , Иван Степанов

    Беременная жительница Подмосковья, на которую во время прогулки с ребенком напала стая собак, рассказала о произошедшем. В беседе с «360» она отметила, что отбиться от животных им помогли рабочие со стройки.
    Жительница Подмосковья рассказала, как рабочие спасли ее с ребенком от стаи собак

    Женщина объяснила, что она с семилетним сыном спокойно шла по дороге. Из-за забора на них вышла стая из шести собак.

    «Ребенок рядом шел около меня, в полуметре. Шел спокойно не бежал», — пояснила она.

    Животные накинулись на ребенка. На ноге у него несколько укусов. Сама женщина не пострадала.

    «Там недалеко стройка, рабочие стали кидаться камнями. Потом из соседних домов начали люди выходить», — вспоминает женщина.

    Жительница Подмосковья рассказала, как рабочие спасли ее с ребенком от стаи собак | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Сейчас, по ее словам, они находятся на домашнем режиме и ездят раз в несколько дней на перевязки и уколы, потому что рана начала гноиться. Сама женщина пострадала незначительно, но пережила сильнейший стресс.

    «Если бы не было на стройке ребят — загрызли бы», — заключила она.

    Ранее стало известно, что следователи начали проверку о нападении бродячих собак на женщину с ребенком. Помимо этого, собственное расследование начала прокуратура Московской области.

    Новости SMI.FM