Происшествия 31 августа 2023, 09:23 Жительница Подмосковья погибла в ДТП с автобусом в Саратове Губернатор Бусаргин: семь человек госпитализировали после ДТП в Саратове РИА «Новости»

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Госпитализация потребовалась семерым после серьезной аварии в Саратове. Двое из них — дети. Жертвой ДТП стала жительница Московской области. Об этом заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«К сожалению, в ДТП погибла жительница Московской области. Семь человек были госпитализированы с травмами средней степени тяжести, из них два ребенка семи и 16 лет», — написал он.

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По его словам, все они сейчас проходят лечение в саратовских больницах. Еще трем пострадавшим оказали помощь прямо на месте и отпустили.

Глава региона уточнил, что все участники аварии — жители других субъектов РФ. Речь идет о людях из Московской области, Дагестана и Бурятии.

ДТП произошло прошлой ночью на трассе Саратов — Волгоград. Там столкнулись фура Mercedes и автобус, следовавший из Москвы в Махачкалу.