Происшествия 02 апреля 2023, 16:08 Жительница Петербурга заказала в интернете мясорубку, а получила боевой пистолет ГУ МВД: заказавшая мясорубку петербуженка получила в посылке боевой пистолет РИА «Новости»

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МВД по Ленинградской области начало проверку инцидента с получением боевого оружия жительницей Санкт-Петербурга, заказавшей в Сети мясорубку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным правоохранителей, 47-летняя женщина 29 марта заказала на одном из маркетплейсов мясорубку. Заказ прибыл в пункт выдачи 1 апреля.

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Однако в посылке вместе бытового прибора оказался боевой пистолет с боеприпасами.

Согласно заключению экспертов, пистолет и патроны пригодны для ведения стрельбы. Полиция начала проверку, устанавливать все обстоятельства ЧП.

Telegram-канал Shot уточнил, что заказ обошелся покупательнице в 3000 рублей со стоимостью доставки 49 рублей. Женщина изначально подумала, что стала жертвой первоапрельского розыгрыша, но потом поняла, что оружие настоящее.

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