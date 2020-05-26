26 мая 2020, 15:12
Жительница Петербурга заявила о вымогательствах интимных фото у ее дочери
Женщина из Санкт-Петербурга выяснила, что неизвестный требует интимные фотографии от ее несовершеннолетней дочери. За помощью она обратилась в полицию. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник.
По словам заявительницы, ее дочь начала переписку с молодым человеком в социальных сетях. Собеседник потребовал фото интимного характера от девочки.
Женщина предположила, что изначально ее дочь сама отправила интимный снимок, но затем злоумышленник потребовал другие аналогичные фотографии. В противном случае он грозился опубликовать первую.