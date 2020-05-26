Жительница Петербурга заявила о вымогательствах интимных фото у ее дочери

По словам заявительницы, ее дочь начала переписку с молодым человеком в социальных сетях. Собеседник потребовал фото интимного характера от девочки.

Женщина предположила, что изначально ее дочь сама отправила интимный снимок, но затем злоумышленник потребовал другие аналогичные фотографии. В противном случае он грозился опубликовать первую.