Лифт в торговом центре на юге Санкт-Петербурга упал вместе с женщиной. Пострадавшая провела в кабине всю ночь. Об этом сообщила «Фонтанка».

ЧП произошло в ТЦ «Континент» на Бухарестской улице. По предварительным сведениям, лифт сорвался с высоты четвертого этажа поздно вечером 23 ноября. В тот момент в нем находилась женщина 25 лет.

Сотрудники торгового центра узнали о случившемся около 07:30 24 ноября, когда пришли в здание. Пострадавшую госпитализировали. Издание написало, что она получила физические травмы, также девушка находилась в сложном психологическом состоянии.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, а также того, является ли пострадавшая сотрудницей ТЦ. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.