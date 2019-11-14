Жительница Петербурга ударила ножом сожителя

По информации пресс-службы ГУ МВД по городу и области, инцидент случился в понедельник 11 ноября около четырех часов дня в квартире дома на Искровском проспекте.

Следствие считает, что женщина в нетрезвом состоянии ударила ножом сожителя в результате ссоры. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Правоохранительные органы Невского района задержали нападавшую во вторник 12 ноября около десяти часов вечера. Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».