Жительница Петербурга стала жертвой пожара

В Санкт-Петербурге случился пожар, в результате которого погиб один человек. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на региональное МЧС.

Возгорание зафиксировано в Невском районе. Загорелась квартира в одном из домов на улице Грибакиных. Пламя охватило площадь в три «квадрата». К тушению привлекли четыре единицы спецтехники и 19 спасателей. По данным издания, в результате пожара погибла женщина. Обстоятельства случившегося выясняются.