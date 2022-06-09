Жительница Петербурга стала свидетелем похищения человека в Красносельском районе города

В полицию Санкт-Петербурга обратилась местная жительница, которая рассказала правоохранителям о задержании неизвестными человека в Красносельском районе города. Об этом написало ИА Nation News.

По ее словам, три человека силой посадили связанного мужчину в автомобиль и увезли его в неизвестном направлении.

Горожанка не исключила, что мужчины могли быть полицейскими и, таким образом, задерживали преступника. Однако ее смутил тот факт, что все они были в гражданской одежде.

В настоящий момент следствие устанавливает точные детали происшествия.