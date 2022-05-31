В Санкт-Петербурге местная жительница родила мертвого ребенка после жестокого избиения неизвестным в ее квартире. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на улице Плесецкой в Приморском районе города. У женщины случились преждевременные роды на 26-й неделе беременности.

Врачи акушерской клиники первого медицинского университета, которые принимали роды, обнаружили на теле роженицы следы от побоев. Сотрудникам полиции предстоит вычислить и наказать злоумышленника.