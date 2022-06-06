06 июня 2022, 12:15
Жительница Петербурга прокусила руку прохожей в Петроградском районе города
В Петроградском районе Петербурга агрессивная женщина напала на прохожую и прокусила ей руку. Инцидент произошел 5 июня на пересечении улицы Шамшева и Малого проспекта. Об этом написал сайт 78.ru.
Как сообщили очевидцы, женщина, напав на прохожую, прокусила ей руку, а также нанесла ссадины в районе левого глаза. Пострадавшей оказалась психолог, сообщило РИА ФАН.
Сейчас полиция устанавливает точные обстоятельства и причины случившегося. Других подробностей нападения нет.