Жительница Петербурга прокусила руку прохожей в Петроградском районе города

В Петроградском районе Петербурга агрессивная женщина напала на прохожую и прокусила ей руку. Инцидент произошел 5 июня на пересечении улицы Шамшева и Малого проспекта. Об этом написал сайт 78.ru.

Как сообщили очевидцы, женщина, напав на прохожую, прокусила ей руку, а также нанесла ссадины в районе левого глаза. Пострадавшей оказалась психолог, сообщило РИА ФАН.

Сейчас полиция устанавливает точные обстоятельства и причины случившегося. Других подробностей нападения нет.