Происшествия 19 апреля 2023, 23:29 Жительница Петербурга пострадала во время возгорания на кухне жилого дома

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Пожар произошел в Центральном районе Санкт-Петербурга. Там загорелась двухкомнатная квартира в доме на Одесской улице. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Петербургу.

Возгорание зафиксировали 18 апреля. Пламя охватило кухню. Площадь возгорания составила около одного квадратного метра. К тушению пожара привлекли 10 человек личного состава и две единицы спецтехники. В результате пострадала женщина. Ее доставили в медицинское учреждение.