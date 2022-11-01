Жительница Петербурга пострадала в результате пожара | 360°

Происшествия 01 ноября 2022, 16:35 Жительница Петербурга пострадала в результате пожара

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Серьезный пожар произошел в Московском районе Санкт-Петербурга. Там загорелась квартира на улице Пилотов. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по городу.

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Возгорание произошло 31 октября. Спасатели локализовали пламя спустя 35 минут. В тушении приняли участие 20 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. В результате пожара травмы получила женщина. Ее доставили в медицинское учреждение.