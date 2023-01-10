Происшествия 10 января 2023, 23:42 Жительница Петербурга пострадала в пожаре в Выборгском районе

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Серьезный пожар произошел в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Там загорелась квартира дома на улице Жени Егоровой. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

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Возгорание зафиксировали 10 января в 15:28. Огонь охватил площадь в 10 квадратных метров. В тушении задействовали 15 человек личного состава и три единицы спецтехники. Во время пожара травмы получила местная жительница. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение.