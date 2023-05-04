Происшествия 04 мая 2023, 22:36 Жительница Петербурга попала под колеса автобуса

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ДТП произошло в Санкт-Петербурге на углу проспекта Гагарина и улицы Типанова. Там под колеса автобуса попала пассажирка. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».

Авария случилась 4 мая. Автобус направлялся по маршруту № 31. В какой-то момент на нерегулируемом пешеходном переходе он сбил женщину.

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Как отметили в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс», пешеходку доставили в больницу. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.