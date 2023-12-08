Происшествия 08 декабря 2023, 12:34 Жительница Петербурга пойдет под суд за кражу денег из банкомата

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В Петербурге пройдет суд над 19-летней девушкой, которая решила присвоить семь тысяч рублей из банкомата. Об этом написал телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

Случай произошел в сентябре возле магазина на улице Карбышева. Мужчина не завершил транзакцию, оставив в купюроприемнике семь тысяч рублей. Их обнаружила девушка, и вместо обращения в полицию решила присвоить деньги.

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Обвиняемая призналась в преступлении, раскаялась, а также возместила ущерб потерпевшему. Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд.