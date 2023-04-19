Происшествия 19 апреля 2023, 23:21 Жительница Петербурга погибла во время пожара в многоэтажке

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Пожар произошел в Санкт-Петербурге. На Наличной улице загорелась многоэтажка. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Петербургу.

Возгорание зафиксировали 18 апреля. Загорелась квартира на девятом этаже дома. Площадь пожара составила 18 квадратных метров. К тушению привлекли 22 человека личного состава и пять машин спецтехники.

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На пепелище сотрудники МЧС обнаружили тело женщины. Также в пожаре пострадал мужчина. Его доставили в медицинское учреждение.