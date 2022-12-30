Происшествия 30 декабря 2022, 14:37 Жительница Петербурга погибла в результате пожара на проспекте Ветеранов

Читать 360tv в

Серьезный пожар произошел в квартире дома на проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге. Возгорание унесло жизнь женщины. Об этом сообщило издание78.ru.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. К тушению пожара привлекли 15 человек личного состава и три единицы спецтехники.

Реклама

Специалистам предстоит выяснить причину гибели женщины. При наличии оснований полицейские возбудят уголовное дело, написали Nation News.

Реклама