Жительница Петербурга погибла в огне

В Санкт-Петербурге произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное МЧС.

Пожар произошел в одном из домов на проспекте Народного Ополчения. Загорелась однокомнатная квартира. Огонь охватил площадь в 12 «квадратов». К ликвидации возгорания привлекли три единицы спецтехники и 11 человек. Во время тушения они обнаружили женский труп. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.