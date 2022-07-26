Пожилая женщина из Санкт-Петербурга погибла от ожогов, полученных во время готовки. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ситуация произошла в доме на улице Первого Мая в Парголово. Погибшая готовила на газовой плите. В какой-то момент огонь перекинулся на ее одежду. В результате женщина получила серьезные ожоги и травмы, от которых погибла на месте происшествия. Других подробностей случившегося не поступало, передали Nation News.