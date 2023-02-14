Происшествия 14 февраля 2023, 18:38 Жительница Петербурга подала в суд на руководство комиссионного магазина, которое похитило ее свадебное платье

Читать 360tv в

Петербургская невеста пострадала от действий ИП, в результате которых осталась без своего свадебного платья. Девушка подала заявление в суд, сообщил сайт petrograd.ru.

Невеста решила сдать свое свадебное платье в комиссионный магазин в Санкт-Петербурге. Однако ИП находилось в процессе ликвидации, местной жительнице об этом не сообщили и до сих пор не вернули ее наряд.

Реклама

Отмечается, что девушка требует взыскать с ИП неустойку в размере 35 тысяч рублей.

Реклама