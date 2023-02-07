07 февраля 2023, 18:17
Жительница Петербурга обвинила своего свекра в изнасиловании дочери
Жительница Петербурга обратилась в полицию с заявлением о совращении ее дочери пожилым свекром. Об этом сообщил сайт Piter.tv.
На протяжении нескольких лет женщина снимала квартиру вместе с родителями своего сожителя. По ее словам, 73-летний свекр несколько раз надругался над ее несовершеннолетней дочерью.
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Сейчас местная жительница перебралась вместе с детьми в другую квартиру. Как сообщило Nation News, решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении пенсионера.
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