06 марта 2024, 16:11
Жительница Петербурга нашла в квартире труп отца
В Петербурге правоохранители и медики выясняют обстоятельства гибели 62-летнего мужчины, труп которого нашла его дочь. Об этом рассказал «Петроград».
Известно, что погибший жил вместе с 55-летней супругой, которая находилась в клинике на лечении в момент случившегося.
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Прибывшие на место правоохранительные органы обнаружили мужчину без признаков жизни в кресле с колото-резаными ранами. Его тело направили в морг для установление причины смерти.
Санкт-Петербург
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