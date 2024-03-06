Происшествия 06 марта 2024, 16:11 Жительница Петербурга нашла в квартире труп отца

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В Петербурге правоохранители и медики выясняют обстоятельства гибели 62-летнего мужчины, труп которого нашла его дочь. Об этом рассказал «Петроград».

Известно, что погибший жил вместе с 55-летней супругой, которая находилась в клинике на лечении в момент случившегося.

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Прибывшие на место правоохранительные органы обнаружили мужчину без признаков жизни в кресле с колото-резаными ранами. Его тело направили в морг для установление причины смерти.