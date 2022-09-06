Жительница Петербурга напала с ножом на молодого человека | 360°

Происшествия 06 сентября 2022, 13:59 Поделиться Telegram

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Viber Жительница Петербурга напала с ножом на молодого человека

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В торгово-развлекательном центре Санкт-Петербурга, расположенном на Энгельса, 25-летняя девушка едва не убила молодого человека. Об этом написали «Невские новости».

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Санкт-Петербургу, подозреваемая пыталась нанести удары ножом молодому предпринимателю.

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«Подозреваемая не довела до конца свой преступный умысел, ввиду активного сопротивления мужчины, а также пресечения ее действий охранниками указанного комплекса. Женщина была задержана сотрудниками Росгвардии», — добавили в ведомстве.

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Пострадавшему была оказана медицинская помощь. Его жизни на данный момент ничего не угрожает.

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