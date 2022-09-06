Жительница Петербурга напала с ножом на молодого человека | 360°

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Мир
06 сентября 2022, 22:20
Белый дом окончательно отказался причислять Россию к спонсорам терроризма
Мир
06 сентября 2022, 22:03
Новым главой МИД Британии стал министр образования Джеймс Клеверли
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Спецоперация
06 сентября 2022, 21:46
Пентагон признал противодействие США России в воздухе над Украиной
Подмосковье
06 сентября 2022, 21:29
Начальная школа на 400 мест появится в поселке Глебовский
Здоровье
06 сентября 2022, 21:25
Грипп, ковид и ангины — главные угрозы осени. Меры профилактики для них одинаковые
Подмосковье
06 сентября 2022, 21:24
Двухуровневый переход через железную дорогу построят по просьбам химчан
Происшествия
06 сентября 2022, 21:24
Власти Запорожья опровергли слухи о гибели коменданта Бердянска при теракте
Знаменитости
06 сентября 2022, 21:04
Oxxxymiron вернулся в Россию
Подмосковье
06 сентября 2022, 21:01
Арбузный кросс прошел в Одинцове