Жительница Петербурга напала с ножом на молодого человека | 360°

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Жительница Петербурга напала с ножом на молодого человека

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В торгово-развлекательном центре Санкт-Петербурга, расположенном на Энгельса, 25-летняя девушка едва не убила молодого человека. Об этом написали «Невские новости».

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Санкт-Петербургу, подозреваемая пыталась нанести удары ножом молодому предпринимателю.

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«Подозреваемая не довела до конца свой преступный умысел, ввиду активного сопротивления мужчины, а также пресечения ее действий охранниками указанного комплекса. Женщина была задержана сотрудниками Росгвардии», — добавили в ведомстве.

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Пострадавшему была оказана медицинская помощь. Его жизни на данный момент ничего не угрожает.

Санкт-Петербург

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